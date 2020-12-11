Ученые назвали продукты, защищающие от потери памяти

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Американские ученые из университета Айовы установили в ходе исследования, что пища, которую человек употребляет в течение жизни, может влиять на когнитивные способности в старости.

В исследовании приняли участие 1787 человек в возрасте от 46 до 77 лет.

Так, сохранить умственные способности на уровне в первую очередь поможет сыр. Также положительно на работе мозга сказывается регулярное употребление таких продуктов, как красное вино и баранина. Однако исследователи уточняют, что их нужно есть в небольших количествах и не заменять баранину другим видом красного мяса.

А вот ухудшить работу мозга в старости способно большое потребление сои. Правда, это утверждение касается лишь людей, имеющих повышенный риск болезни Альцгеймера.

— Я был приятно удивлен тем, что употребление таких продуктов, как сыр и красное вино, не только улучшает настроение, помогая справиться с неприятностями из-за пандемии, но еще и защищает нас от возрастных изменений когнитивных способностей, — цитирует одного из авторов исследования «Ридус».

Для более точного вывода о влиянии пищи на работу нашего мозга требуются дополнительные испытания, отметили ученые.

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