Врачи перечислили самые вредные продукты для ужина

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Врач и ведущий программы «О самом главном» на «России 1» Сергей Агапкин вместе с доктором Михаилом Гинзбургом назвали, какие продукты не рекомендуется есть на ужин.

Они перечислили различные маринады, соленья, колбасы, продукты переработки мяса и белый хлеб. Врачи сообщили, что данные продукты задерживают в организме жидкость, поэтому те, кто употребляют их на ужин, встают утром с отеками.

Кроме того, колбасные изделия «раздражают желудок».

— И даже если у человека пока с желудком все хорошо, употребление их на ужин повышает риск какого-то поверхностного гастрита, — объяснил Гинзбург.

Белый хлеб является продуктом с высоким гликемическим индексом, из-за которого повышается инсулин. По словам Гинзбурга, это может привести к развитию артериальной гипертонии и некоторых опухолей. Также такие «инсулиновые удары» снижают уровень сахара в крови, из-за чего человек может беспокойно спать и проснуться с чувством голода.

Выпуск программы опубликован на YouTube телеканала.

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