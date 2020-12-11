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Столичный экспортный центр нашел потенциальных контрагентов за рубежом для 136 компаний
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичный экспортный центр нашел потенциальных контрагентов за рубежом для 136 компаний

Юлия Ямпольская

Город

Более 140 запросов на поиск контрагентов за рубежом отработал Московский экспортный центр для 136 компаний с 1 апреля 2020 года. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Уточняется, что в этом году экспортеров интересовал поиск перспективных контрагентов на целевых рынках 83 стран. Самой востребованной эта услуга оказалась среди представителей пищевой промышленности, информационных технологий, а также медицины.

Как отметил глава ведомства Алексей Фурсин, новый сервис запустили в условиях кризиса в международных поставках, который был вызван пандемией коронавируса.

— Он призван поддержать столичных экспортеров в сложный период: помочь им найти новых контрагентов и компенсировать отложенные или отмененные из-за введенных ограничений контракты. Услуга оказалась востребованной, — цитирует Фурсина РИА Новости.

Он добавил, что услугой поиска зарубежных покупателей в 2020 году также воспользовались производители ювелирных изделий и оборудования, промышленного, энергетического и медицинского оборудования, транспортных средств и комплектующих, одежды, текстиля и строительных материалов.

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