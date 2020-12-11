Столичный экспортный центр нашел потенциальных контрагентов за рубежом для 136 компаний

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Более 140 запросов на поиск контрагентов за рубежом отработал Московский экспортный центр для 136 компаний с 1 апреля 2020 года. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Уточняется, что в этом году экспортеров интересовал поиск перспективных контрагентов на целевых рынках 83 стран. Самой востребованной эта услуга оказалась среди представителей пищевой промышленности, информационных технологий, а также медицины.

Как отметил глава ведомства Алексей Фурсин, новый сервис запустили в условиях кризиса в международных поставках, который был вызван пандемией коронавируса.

— Он призван поддержать столичных экспортеров в сложный период: помочь им найти новых контрагентов и компенсировать отложенные или отмененные из-за введенных ограничений контракты. Услуга оказалась востребованной, — цитирует Фурсина РИА Новости.

Он добавил, что услугой поиска зарубежных покупателей в 2020 году также воспользовались производители ювелирных изделий и оборудования, промышленного, энергетического и медицинского оборудования, транспортных средств и комплектующих, одежды, текстиля и строительных материалов.

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