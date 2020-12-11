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«Тысячи музыкантов не у дел»: Антонов оценил ущерб шоу-бизнесу от пандемии
Фото: youtube.com / Юрий Антонов

«Тысячи музыкантов не у дел»: Антонов оценил ущерб шоу-бизнесу от пандемии

Ростислав Зубков

Звезды

2020 год сильно навредил шоу-бизнесу и в целом оказался «очень плохим» годом из-за пандемии коронавируса. Такое мнение народный артист России Юрий Антонов высказал в интервью «Вечерней Москве».

Певец отметил, что год «еще тянется» и все никак не закончится, хотя уже доставил немало проблем, в том числе представителям индустрии развлечений.

— Он (год — прим. «ВМ») был очень плохой, он поразил индустрию шоу-бизнеса. Эстрада всегда в «полузаконе», ее любят и уважают, но, когда приходит беда, почему-то считается, что она должна выкарабкиваться самостоятельно, — сказал музыкант.

Он с сожалением добавил, что не слышал, чтобы кто-нибудь вызвался помочь отечественному шоу-бизнесу, а это было бы очень кстати, поскольку «тысячи добротных музыкантов остались не у дел». Сам Антонов признается, что тоже потерял источники заработка и даже отказался от выступления на «Голубом огоньке» из-за ковида. Спасают лишь накопления, говорит он.

В заключение артист посетовал, что пока не ощущает эйфории от приближения Нового года. Вместе с тем он призвал надеяться на лучшее, а также сказал, что ждет, когда выпадет снег, от которого всем станет немного веселее.

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