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Андрей Воробьев назвал главную задачу подмосковных властей во время пандемии
Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Андрей Воробьев назвал главную задачу подмосковных властей во время пандемии

Оксана Васильева

Общество

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона ставит своей задачей избежать ввода новых ограничений в регионе на время новогодних праздников, пишет «Радио 1».

— Мы постараемся избежать ограничений, это главная задача. Про карантин я вообще не говорю — это самое страшное, что может быть, — сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия».

Он отметил, что для отдыха в областных пансионатах в новогодние праздники потребуется сдать тест на коронавирус.

Ранее ФАН писало, что вакцину от коронавирусной инфекции, которую будут поставлять в регионы России с декабря по февраль, предварительно распределили в Минздраве РФ. Около 6,9 миллиона доз отечественного препарата «Спутник V» поступит в гражданский оборот до конца зимы.

Читайте также: Кремль оценил возможность локдауна в России из-за коронавируса

ПодмосковьеАндрей Воробьеввведение ограничений
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