Андрей Воробьев назвал главную задачу подмосковных властей во время пандемии

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области / Андрей Жабин

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что правительство региона ставит своей задачей избежать ввода новых ограничений в регионе на время новогодних праздников, пишет «Радио 1».

— Мы постараемся избежать ограничений, это главная задача. Про карантин я вообще не говорю — это самое страшное, что может быть, — сказал губернатор в интервью телеканалу «Россия».

Он отметил, что для отдыха в областных пансионатах в новогодние праздники потребуется сдать тест на коронавирус.

Ранее ФАН писало, что вакцину от коронавирусной инфекции, которую будут поставлять в регионы России с декабря по февраль, предварительно распределили в Минздраве РФ. Около 6,9 миллиона доз отечественного препарата «Спутник V» поступит в гражданский оборот до конца зимы.

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