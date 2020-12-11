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Одна полоса движения перекрыта на западе Москвы из-за аварии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Одна полоса движения перекрыта на западе Москвы из-за аварии

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Партизанская улица Карта всех событий

Одну полосу движения для автомобилей перекрыли из-за ДТП на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на Партизанской улице перед перекрестком с улицей Академика Павлова. Там столкнулись микроавтобус ООО «Трансавтолиз» и три легковых автомобиля.

В ведомстве добавили, что при аварии пострадал водитель легкового авто. Детали произошедшего уточняются.

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