Одна полоса движения перекрыта на западе Москвы из-за аварии

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Партизанская улица Карта всех событий

Одну полосу движения для автомобилей перекрыли из-за ДТП на западе столицы. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на Партизанской улице перед перекрестком с улицей Академика Павлова. Там столкнулись микроавтобус ООО «Трансавтолиз» и три легковых автомобиля.

В ведомстве добавили, что при аварии пострадал водитель легкового авто. Детали произошедшего уточняются.

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