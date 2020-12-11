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Депутат Госдумы рассказала, к чему должна быть готова актриса для съемок в космосе
Фото: Из личного архива Елены Серовой

Депутат Госдумы рассказала, к чему должна быть готова актриса для съемок в космосе

Оксана Васильева

Общество

Недавно в СМИ появилась информация о том, что открыт кастинг актрис, среди которых выберут тех, кто полетит в 2021 году в космос и будет там сниматься.

Летчик-космонавт, депутат Госдумы, Герой России Елена Серова рассказала, что если будет проходить кастинг актрис для участия в съемках, то отбор должен быть строгим, так как важны не только артистические способности, но и определенная физическая подготовка.

— Безусловно, нужно будет обладать неким набором определенных данных. Это и физическая подготовка, и способность быстро обучаться, и здоровье — без этого никак. Если ее вестибулярный аппарат будет очень чувствительным, если ее укачивает на море и в машинах, то ей будет очень сложно не только долететь, но и производить съемки на борту Международной космической станции (МКС), — цитирует Серову «Радио 1».

Она отметила, что скрыть какие-то заболевания не удастся. На медицинском осмотре, который придется пройти претенденткам, любые отклонения от нормы будут обнаружены.

У актеров, которые будут сниматься в космосе, должна быть замена, второй состав, на непредвиденный случай, добавила Серова.

Ранее ФАН писало, что Роскосмос ищет исполнительницу главной роли в фильме «Вызов», съемки которого пройдут на Международной космической станции (МКС). Начало съемок запланировано на осень 2021 года.Актрисам, которые хотят принять участие в конкурсе, надо обязательно иметь российское гражданство, весить не более 75 и не менее 50 килограммов, уверенно владеть базовыми знаниями английского языка. Кандидатки в возрасте от 25 до 45 лет также должны быть ростом не выше 180 и не ниже 150 сантиметров.

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