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Свидетели сняли видео массовой аварии с участием бетононасоса во Владивостоке
Фото: newsvl.ru / Новости Владивосток

Свидетели сняли видео массовой аварии с участием бетононасоса во Владивостоке

Виктория Федотова

Происшествия

В Сети появились кадры, снятые на видео свидетелями массовой аварии во Владивостоке. У бетононасоса Schwing отказали тормоза, он протаранил несколько попутно двигавшихся машин и автобус, который от удара вылетел на тротуар.

Инцидент произошел около 17 часов вечера по местному времени. В результате происшествия пострадали пять человек и 16 транспортных средств, сообщает издание newsvl.ru со ссылкой на региональное отделение ГИБДД.

Судя по ролику, пострадавшие водители поняли, что у бетононасоса отказали тормоза, об этом они говорят сразу после аварии. Несколько человек осматривают место происшествия и фиксируют повреждения автомобилей.

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