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Шесть силовиков пострадали при самоподрыве смертника в Карачаево-Черкесии
Фото: АГН «Москва»

Шесть силовиков пострадали при самоподрыве смертника в Карачаево-Черкесии

Ростислав Зубков

Происшествия

Шесть правоохранителей пострадали в результате самоподрыва неизвестного, попытавшегося прорваться на территорию оперативно-разыскных мероприятий в Карачаево-Черкесии. Официальную информацию о происшествии публикует Национальный антитеррористический комитет.

По информации НАК, инцидент произошел примерно в полдень в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики.

— Была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-разыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв, — приводит РИА Новости заявление ведомства.

Видео: Telegram-канал Mash

Уточняется, что шесть пострадавших силовиков получили легкие ранения, их госпитализировали. Подозреваемый погиб. Гражданские не пострадали.

В настоящее время проводятся следственные действия, личность преступника устанавливается.

Ранее о ЧП со взрывом писали СМИ. Утверждалось, что сначала у здания ФСБ в КЧР произошел небольшой взрыв. Он привлек внимание местных сотрудников, которые вышли на улицу, чтобы проверить, что случилось. После этого к месту подъехал автомобиль, из которого выбежал смертник и устроил второй взрыв.

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взрывНАККарачаево-Черкесия
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