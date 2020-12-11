Попова рассказала о состоянии привитых «ЭпиВакКороной» добровольцев

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Добровольцы, которые получили вакцину «ЭпиВакКорона», чувствует себя хорошо. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, три тысячи человек в пяти субъектах России прививают вакциной в рамках третьего этапа испытаний.

— Проводятся пострегистрационные и клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор», — цитирует Попову РИА Новости.

Она добавила, что вакцина поступила в гражданский оборот и все, кто прививается, получат специальные памятки о правилах после процедуры.

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