Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Врач назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год
Фото: pexels.com/cottonbro

Врач назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год

Оксана Васильева

Здоровье

Главный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян рассказал, что самым оптимальным количеством шампанского для здоровья при праздновании Нового года является один бокал, а если человек пожилой, то объем нужно сократить до половины бокала, сообщает News.ru.

— Новый год для нас — один из самых главных праздников. Люди должны его как-то отметить. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй все, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя, — пояснил врач.

Он отметил, что шампанское нельзя пить людям с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями.

Ранее врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал, что привычка многих россиян провожать старый год крепкими алкогольными напитками, а новый — встречать шампанским, крайне неблагоприятна для здоровья. Смешение разного алкоголя приводит к интоксикации организма. Лучше отдать предпочтение только одному напитку, передает «Радио 1».

Читайте также: Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вино к новогодним праздникам

шампанскоеМинздрав РФрекомендации врача
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Главный наркотик XXI века

Все мнения
О проекте