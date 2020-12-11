Врач назвал оптимальную дозу шампанского на Новый год

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Главный диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян рассказал, что самым оптимальным количеством шампанского для здоровья при праздновании Нового года является один бокал, а если человек пожилой, то объем нужно сократить до половины бокала, сообщает News.ru.

— Новый год для нас — один из самых главных праздников. Люди должны его как-то отметить. Он должен начинаться с хорошего застолья. Но с чувством меры: пробуй все, но понемножку. Если у тебя нет каких-то специальных противопоказаний. Есть заболевания, есть состояния, когда категорически нельзя, — пояснил врач.

Он отметил, что шампанское нельзя пить людям с заболеваниями печени, желудочно-кишечного тракта, нарушениями центральной нервной системы и психическими заболеваниями.

Ранее врач-терапевт, заведующий Володарской врачебной амбулаторией Видновской районной клинической больницы Тимур Асанов рассказал, что привычка многих россиян провожать старый год крепкими алкогольными напитками, а новый — встречать шампанским, крайне неблагоприятна для здоровья. Смешение разного алкоголя приводит к интоксикации организма. Лучше отдать предпочтение только одному напитку, передает «Радио 1».

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