Астролог рассказала, представителям каких профессий повезет в 2021 году

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Астролог Бацзы и Цимень Светлана Джафарова рассказала, чего ждать от наступающего 2021 года. Она отметила, что сложнее всего в новом году придется тем, кто родился в год Быка и в год Козы.

— Сложнее всего придется людям, которые рождены в год Козы. К вам приходит некий момент турбулентности. У вас будет стресс и, скорее всего, очень много перемен. Перемены не всегда бывают плохие, но они всегда проходят через выход из зоны комфорта. Поэтому подготовьтесь, пристегните ремни, в следующем году вас ждут перемены во многих сферах жизни, — объяснила астролог.

По ее словам, принято считать, что удача должна улыбаться тем, к кому приходит их год. Но в случае с Быками ситуация обратная.

— Для вас приходит время испытания на прочность. Скорее всего, вы пересмотрите в своей жизни многие вещи и многое в своем характере, — отметила специалист.

По мнению Светланы Джафаровой, в 2021 году людям будет не хватать стихии огня, которая отвечает за яркость и позитив.

— Поэтому, друзья, нужно активно привлекать вот этот огонь самостоятельно в свою жизнь. Старайтесь почаще радоваться, занимайтесь тем, что вам приносит удовольствие, — сообщила астролог.

Проблемы в экономической сфере также связаны с отсутствием элементов огня.

— Ближайшие годы, когда экономика будет становиться на ноги, — это, скорее всего, 2025-й и 2026-й. В следующем году, возможно, чуть лучше станет все с транспортным сообщением, но полностью авиаперелеты вернутся в 2022 году, — сказала специалист.

Удача в 2021 году придет к тем, кто работает в сфере образования, моды и дизайна. Также успех ждет тех, чья профессия связана с озеленением и растениеводством, книгами или бумажным производством.

Светлана Джафарова объяснила, что именно уходящий год Крысы всегда является знаковым и дает фундамент на следующие 12 лет.

— Люди болели, теряли работу, закрывали свой бизнес. Но, несмотря на все трудности, если вы старались в этом году оставаться на коне, если вы открывали какие-то новые проекты, старались зарабатывать деньги, то эта тенденция сохранится за вами на будущие 11 лет. Вам будет проще и легче проживать будущий период, — подытожила астролог Бацзы и Цимень.

Несмотря на сложные 12 месяцев, следующее десятилетие сохранится тенденция на поиск высокого заработка и лучшей работы.

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