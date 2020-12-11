Синоптик предупредил москвичей о морозах в ночь на 12 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В ночь на субботу, 12 декабря, в столице ожидаются морозы до минус 15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, этот день станет последним холодным в декабре.

— Ближайшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ударят морозы до минус 10–15, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше минус 3–8 градусов, — цитирует специалиста РИА Новости.

Тишковец также добавил, что такие показатели температуры ниже средних на три градуса. Показания барометров в столице продолжат медленно падать и составят 756 миллиметров ртутного столба.

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