Синоптик предупредил москвичей о морозах в ночь на 12 декабря
В ночь на субботу, 12 декабря, в столице ожидаются морозы до минус 15 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, этот день станет последним холодным в декабре.
— Ближайшей ночью в условиях малооблачной погоды в Москве ударят морозы до минус 10–15, в дневные часы столбики термометров не поднимутся выше минус 3–8 градусов, — цитирует специалиста РИА Новости.
Тишковец также добавил, что такие показатели температуры ниже средних на три градуса. Показания барометров в столице продолжат медленно падать и составят 756 миллиметров ртутного столба.
Читайте также: Москвичам пообещали небольшой снег в предстоящие выходные