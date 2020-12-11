Синоптик предупредил москвичей о снегопадах на следующей неделе

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Снегопады в Москве начнутся на следующей неделе. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снегопады начнутся со вторника, 15 декабря. За неделю может выпасть до 15-20 миллиметров осадков. В результате в столице сформируется снежный покров высотой до 7-12 сантиметров, а в Подмосковье — до 15 сантиметров.

Тишковец добавил, что на следующей неделе температура в столице будет мягкой и очень комфортной. Днем ожидается от нуля до минус пяти градусов, а ночью — от минус трех до минус восьми, сообщает РИА Новости.

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