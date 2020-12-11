Следком объявил в розыск украинского бойца за убийство журналиста в Донбассе

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следственный комитет объявил в международный розыск украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Ранее мужчину судили в Италии за убийство журналистов в Донбассе, однако позднее ему вынесли оправдательный приговор. О решении СК сообщает РИА Новости со ссылкой на Басманный суд Москвы в пятницу, 11 декабря.

— В суд поступило ходатайство о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — приводит агентство заявление суда.

В России гражданину Украины вменяется убийство общеопасным способом по мотивам национальной или политической ненависти. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Напомним, Виталий Маркив воевал в Донбассе в составе добровольческого батальона. В Милане его приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли под Славянском в 2014 году. Кроме того, под минометным обстрелом погиб переводчик Роккелли, российский журналист и правозащитник Андрей Миронов. После пересмотра приговора в Апелляционном суде Милана Маркива оправдали и отпустили на Украину.

СПРАВКА «ВМ»

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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