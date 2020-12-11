Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали в России
Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали в России

Евгения Звощик

Армия

Российские военнослужащие провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 11 декабря.

Известно, что ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. «Циркон» преодолел 350 километров и успешно поразил мишень.

Как пояснили в Минобороны, скорость полета ракеты превысила восемь Махов. В ведомстве признали маневры успешными. Уточняется, что проведенные учения стали первыми испытаниями «Циркона» со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата.

Ранее запуски этой ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» проводились в октябре и ноябре — обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Они также были признаны успешными, передает РИА Новости.

Читайте также: Россия заняла второе место в списке самых мощных ВВС в мире

Минобороны РФфрегатыракета
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Авдеев
Сергей Авдеев

Антибиотики против ковида бессильны

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Спасись сам

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время вручать награды

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Спасибо деду за Победу... И квартиру

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Помидорные войны: империя наносит ответный удар

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Рыжего «Иванушку» нужно спасать

Сергей Хвостик
Сергей Хвостик

Толерантность головного мозга

Все мнения
О проекте