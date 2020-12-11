Гиперзвуковую ракету «Циркон» испытали в России

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие провели испытания новейшей гиперзвуковой ракеты «Циркон». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ в пятницу, 11 декабря.

Известно, что ракета была запущена с фрегата «Адмирал Горшков» в Белом море по береговой цели, находящейся на полигоне Чижа в Архангельской области. «Циркон» преодолел 350 километров и успешно поразил мишень.

Как пояснили в Минобороны, скорость полета ракеты превысила восемь Махов. В ведомстве признали маневры успешными. Уточняется, что проведенные учения стали первыми испытаниями «Циркона» со стрельбой по береговой цели и третьими с борта фрегата.

Ранее запуски этой ракеты с фрегата «Адмирал Горшков» проводились в октябре и ноябре — обе стрельбы выполнялись по морским мишеням. Они также были признаны успешными, передает РИА Новости.

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