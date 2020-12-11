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В Северном флоте сообщили о смещении учений НАТО к границе РФ
Фото: wikipedia.org / Federal Government - US Navy

В Северном флоте сообщили о смещении учений НАТО к границе РФ

Евгения Звощик

Армия

НАТО проводит свои морские учения все ближе и ближе к границам России на севере. Соответствующее заявление сделал начальник штаба Северного флота (СФ) вице-адмирал Владимир Гришечкин в пятницу, 11 декабря.

Как говорится в заявлении СФ, Гришечкин обратил внимание на увеличение интенсивности и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенных вооруженных сил Североатлантического альянса.

Отмечается, что в качестве реакции на рост боевого потенциала НАТО в Арктике Северный флот получает новую технику. В частности, речь идет об атомных подлодках, фрегатах, зенитных ракетных комплексах «Триумф» и «Панцирь» и другом виде вооружения.

Кроме того, Гришечкин добавил, что на сегодняшний день «в Арктике нет вызовов, требующих применения военной силы», передает РИА Новости.

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