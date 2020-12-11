Суд арестовал шестерых обвиняемых в убийстве мужчины в Подмосковье

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Суд арестовал шестерых вооруженных грабителей, которые обвиняются в убийстве мужчины в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Московской области Ольга Врадий в пятницу, 11 декабря.

По данным следствия, инцидент произошел 21 октября 2020 года в деревне Ефимово городского округа Истра. Подозреваемые в масках ворвались на территорию коттеджа, владельцем которого был 65-летний мужчина. Увидев злоумышленников, мужчина произвел в их сторону выстрелы из травматического пистолета. В ответ двое подозреваемых выстрелили в него из ружья и пистолета. Хозяин загородного дома скончался на месте.

Следователи выяснили, что злоумышленники ранее уже совершали кражу и разбойное нападение на загородный дом. Три уголовных дела соединены в одно производство.

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