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Прокуратура поставила на контроль расследование наезда на восьмилетнюю девочку
Фото: Анна Быкова

Прокуратура поставила на контроль расследование наезда на восьмилетнюю девочку

Олег Сыров

Происшествия
Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Московской области дала поручение городской Можайской прокуратуре осуществить проверку по факту ДТП, в котором был совершен наезд на ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова:

— Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря 2020 года на трассе Можайск — Клементьево — Руза. Сотрудник полиции, который не находился в это время при исполнении обязанностей, совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Представитель прокуратуры уточнила, что в результате наезда автомобиля «ВАЗ» девочка получила травмы. Ее незамедлительно отправили в больницу. Каурова добавила, что на место инцидента выезжал городской прокурор Можайска Александр Неплюев. По словам младшего советника юстиции, прокуратура установит причины и условия произошедшего: действия следственных органов поставлены на контроль.

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