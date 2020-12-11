Прокуратура поставила на контроль расследование наезда на восьмилетнюю девочку

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Россия, Москва, Можайское шоссе Карта всех событий

Прокуратура Московской области дала поручение городской Можайской прокуратуре осуществить проверку по факту ДТП, в котором был совершен наезд на ребенка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник прокурора Московской области по взаимодействию со СМИ Марина Каурова:

— Дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря 2020 года на трассе Можайск — Клементьево — Руза. Сотрудник полиции, который не находился в это время при исполнении обязанностей, совершил наезд на несовершеннолетнюю, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Представитель прокуратуры уточнила, что в результате наезда автомобиля «ВАЗ» девочка получила травмы. Ее незамедлительно отправили в больницу. Каурова добавила, что на место инцидента выезжал городской прокурор Можайска Александр Неплюев. По словам младшего советника юстиции, прокуратура установит причины и условия произошедшего: действия следственных органов поставлены на контроль.

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