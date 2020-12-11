Вопрос о снижении цены проезда по платным дорогам для мотоциклистов предложили обсудить в ГД

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский заявил, что считает нужным вынести на комплексное обсуждение вопрос о снижении стоимости проезда по платным дорогам для мотоциклистов. Таким образом он прокомментировал общественную петицию с предложением снизить цену проезда по платным дорогам на мотоциклах в два раза по сравнению с легковым автомобилем.

— Должно быть более детальное изучение этого вопроса, — подчеркнул парламентарий.

По его словам, статистика свидетельствует о том, что в этом году россияне приобрели на 15 тысяч мотоциклов больше, что говорит о росте популярности этого вида транспортного средства.

Афонский добавил, что для принятия решения по данному вопросу следует также получить данные от сообщества мотоциклистов, так как они регулярно используют этот вид транспорта, передает агентство городских новостей «Москва».

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