В Госдуме предложили ввести фильтры для получения налогового вычета за инвестиции в науку

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Виктор Зубарев прокомментировал инициативу по предоставлению налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесенных пожертвований. Об этом он сообщил в комментарии «Вечерней Москве» в пятницу, 11 декабря.

По его словам, со стороны парламентариев было бы правильным решением поддержать бизнес и науку, предоставив возможность компаниям получать налоговый вычет не только за вклад в медицинские исследованиям.

При этом депутат подчеркнул, что следует предусмотреть определенные «фильтры». Он пояснил, что эти фильтры должны помочь избежать мошеннических схем со стороны недобросовестных организаций — например, инвестиции должны выделяться на проекты, которые по профилю идентичны деятельности организации-жертвователя.

—В любом случае необходимо начинать широкую экспертную дискуссию по этому вопросу, — резюмировал Зубарев.

Ранее сообщалось, что ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову с инициативой, согласно которой в России следует ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. Так, Кудж выразил мнение, что российская наука «остро нуждается» в спонсировании со стороны предпринимателей. Кроме того, он подчеркнул, что подобная форма помощи позволит на шаг приблизиться к созданию «экосистемы научной благотворительности».

Читайте также: Госдума поддержала запрет финансировать публичные мероприятия в России из-за рубежа