Налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в науку могут ввести в России

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В России следует ввести налоговый вычет для бизнеса за инвестиции в развитие отечественной науки. С таким предложением ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж обратился к министру финансов РФ Антону Силуанову.

В обращении к главе Минфина Кудж выразил мнение, что российская наука «остро нуждается» в спонсировании со стороны предпринимателей.

— Просим вас предусмотреть Налоговым кодексом возможность получения налогового вычета за инвестирование в научный сектор для бизнеса в размере суммы внесенных пожертвований, — приводит RT выдержку из документа.

Ученый подчеркнул, что эта форма помощи позволит на шаг приблизиться к созданию «экосистемы научной благотворительности».

Ректор МИРЭА уточнил, что деньги должны выделяться на проекты, которые соответствуют профилю работы жертвователя.

Также Кудж обратил внимание, что на сегодняшний день вузы РФ обладают достаточной технической и технологической базой. Это говорит об их готовности сотрудничать с коммерческими организациями в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Более того, через кооперацию с бизнесом вузы начинают лучше понимать его потребности, что позволяет углублять долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество, при котором спонсоры образовательных программ смогут развивать собственные проекты.

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