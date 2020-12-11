Путин пообещал переговорить с московскими властями о памятнике Сахарову

Фото:kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с властями Москвы по вопросу установки памятника академику Андрею Сахарову в городе. Об этом глава государства сообщил в ходе встречи с правозащитниками.

В рамках обсуждения один из участников встречи Николай Сванидзе затронул вопрос установки памятника Сахарову в российской столице. В частности, он сообщил, что 21 мая Сахарову исполнилось бы 100 лет. В связи с этим к указанной дате хотелось бы успеть поставить ему памятник на проспекте в Москве, названном в честь академика. При этом Сванидзе пояснил, что пока нет ни монумента, ни утвержденного места его установки.

— По поводу памятников — я тоже за. Только эти вопросы решаются соответствующими местными властями, в данном случае городскими властями, — заявил на слова Сванидзе Путин.

Российский лидер добавил, что академик Сахаров — «выдающийся соотечественник», передает РИА Новости.

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