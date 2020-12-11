Мосводосток опроверг информацию о радужной пленке на Яузе
Информация о радужной пленке на реке Яузе не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказали в пресс-службу ГУП «Мосводосток».
Специалисты Мосводостока не выявили радужной пленки на реке Яузе. В пресс-службе заявили, что появившееся в Сети видео является старым, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее в СМИ появилось видео, на котором были видны масляные пятна на поверхности реки Яузы.
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