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Мосводосток опроверг информацию о радужной пленке на Яузе
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Мосводосток опроверг информацию о радужной пленке на Яузе

Кирилл Николаев

Город

Информация о радужной пленке на реке Яузе не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 11 декабря, рассказали в пресс-службу ГУП «Мосводосток».

Специалисты Мосводостока не выявили радужной пленки на реке Яузе. В пресс-службе заявили, что появившееся в Сети видео является старым, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в СМИ появилось видео, на котором были видны масляные пятна на поверхности реки Яузы.

Читайте также: Масляное пятно было локализовано на Москве-реке

ГУП «Мосводосток»река Яузаопровержение сообщений
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