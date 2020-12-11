Татьяна Навка показала исхудавшего мужа Анастасии Заворотнюк

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Фигуристка Татьяна Навка записала в Instagram-stories видео с одной из репетиций ледового шоу. В кадр попал ее коллега Петр Чернышев. Пользователи Сети заметили, что он сильно похудел.

Чернышев участвует сразу в двух ледовых шоу Навки. Мероприятия пройдут в новогодние праздники.

Напомним, что в настоящее время у Чернышева очень непростой период в жизни. Его жена Анастасия Заворотнюк борется за жизнь. Вместе супруги уже 12 лет. В 2018 году у пары родилась дочь Мила. Некоторое время спустя у звезды «Моей прекрасной няни» резко ухудшилось здоровье.

Фото: instagram.com/tatiana_navka

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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