«Проскочила искра»: СМИ узнали о романе Анатолия Цоя с падчерицей Стаса Михайлова

Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Бывший солист группы MBAND Анатолий Цой уже на протяжении нескольких месяцев встречается с Евой Канчельскис — падчерицей певца Стаса Михайлова. Об этом сообщает издание «СтарХит» со ссылкой на людей в окружении влюбленной пары.

Отмечается, что молодые люди познакомились на одном из светских мероприятий. После этого летом Цой пригласил девушку сняться в его клипе на песню «Одеяльная». Именно тогда и начался их роман.

— Ребята понравились друг другу, им было комфортно работать вместе, проскочила искра, как говорится, — приводит издание слова источника в окружении пары.

По словам собеседника СМИ, сейчас музыкант проводит с Канчельскис много времени, однако они не афишируют отношения. Также уточняется, что девушка уже представила Цоя своей семье — маме Инне и знаменитому отчиму Стасу Михайлову.

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