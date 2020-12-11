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Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торгово-экономическое сотрудничество
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торгово-экономическое сотрудничество

Евгения Звощик

Внешняя политика

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ в пятницу, 11 декабря.

Уточняется, что главы правительств обговорили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Помимо этого, они затронули тематику противодействия коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.

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Белоруссияразвитие сотрудничестваРоссия
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