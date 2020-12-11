Мишустин обсудил с премьером Белоруссии торгово-экономическое сотрудничество

Фото: duma.mos.ru/Мосгордума

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с белорусским коллегой Романом Головченко перспективы торгово-экономического сотрудничества двух стран. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров РФ в пятницу, 11 декабря.

Уточняется, что главы правительств обговорили перспективы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углубления интеграции в Союзном государстве. Помимо этого, они затронули тематику противодействия коронавирусной инфекции, сообщается на официальном сайте российского кабмина.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз.

Читайте также: Лукашенко сообщил о нацеленном на Россию «острие атак» из-за границы