Прокуратура попросила 15 лет колонии для историка Соколова

Фото: ТАСС / Александр Демьянчук

Государственное обвинение попросило 15 лет колонии строгого режима для историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве своей возлюбленной и аспирантки Анастасии Ещенко. Данный вопрос рассматривается в Октябрьском районном суде в понедельник, 14 декабря.

Заседание началось с прений сторон. Соколов, помимо убийства, обвиняется по статье о приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, передает РИА Новости.

Дело историка Соколова

Доцента СПбГУ Олега Соколова задержали 9 ноября 2019 года, когда он пытался утопить в реке Мойке части тела убитой им студентки СПбГУ и его возлюбленной Анастасии Ещенко. Затем он признался, что застрелил девушку во время ссоры.

Фото: РИА Новости / Александр Гальперин

11 ноября мужчину арестовали на два месяца. Впоследствии СПбГУ разорвал с ним трудовой договор.

28 ноября стали известны итоги психолого-психиатрической экспертизы бывшего доцента петербургского вуза. Она показала, что историк не страдает психическими расстройствами и мог осознавать свои действия.

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