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«Чудесный мальчик»: Виторган умилил фанатов роликом с сыном от Собчак
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Чудесный мальчик»: Виторган умилил фанатов роликом с сыном от Собчак

Юлия Ямпольская

Звезды

Актер Максим Виторган умилил поклонников роликом со своим сыном Платоном. Соответствующий пост появился на его странице в социальной сети Instagram.

На видео мальчик находится в бассейне. Он просит, чтобы папа надел на него очки: малыш решил съехать в них с горки. Как отметил артист, он не может отказать сыну.

— По-моему, шрэковский кот в сапогах нервно курит в углу, — написал Виторган.

Фолловеров восхитило видео, они оставили свои комментарии.

«Чудесный мальчик у вас получился»; «Какой симпатичный, белокурый мальчишка»; «Как же на мамочку похож»; «Милота», — отметили фанаты.

Ранее артист рассказал, что хотел бы изменить в своей жизни.

Напомним, Ксения Собчак родила сына Платона в браке с актером Максимом Виторганом. Они познакомились в 2013 году, в феврале этого же года стало известно, что у них начался роман. Вскоре пара тайно обвенчалась.

В 2018 году в СМИ появились слухи о расставании пары и об уходе Собчак к театральному режиссеру Константину Богомолову. В марте 2019 года Собчак и Виторган подтвердили, что уже давно живут раздельно, но продолжают вместе воспитывать сына.

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СобчакМаксим Виторгансын
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