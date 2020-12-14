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Движение в Ступинском проезде ограничили до 30 декабря
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение в Ступинском проезде ограничили до 30 декабря

Анастасия Колоскова

Транспорт
Россия, Москва, Ступинский проезд, 1 Карта всех событий

Работы на инженерных сетях стали причиной ограничения движения в Ступинском проезде.

— Ограничение движения введено с 14 по 30 декабря круглосуточно в связи с проведением работ на инженерных сетях в Ступинском проезде, — сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Ограничения действуют в районе дома № 1 (одна полоса частично с сохранением существующего количества полос).

Напомним, что с 11 по 23 декабря будет ограничено движение на севере Москвы из-за закрытия участка Большой кольцевой линии метро.

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