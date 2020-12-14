Доктор Комаровский объяснил разницу заболевания COVID-19 у взрослых и детей

Фото: youtube.com / Доктор Комаровский

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как взрослые и дети переносят коронавирусную инфекцию. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, одна из подписчиц специалиста заинтересовалась данным вопросом. По ее словам, они вместе с дочкой заболели COVID-19. Но девочка перенесла болезнь в легкой форме и почти без симптомов.

Комаровский объяснил это тем, что форма заболевания зависит от возраста. Чем младше человек, тем больше у него шансов перенести коронавирус в легкой степени.

— Так что ваша дочь вполне может перенести болезнь практически без симптомов. Если хотите удостовериться, переболела ли она, то для детей применяются те же тесты, что и для взрослых, — ответил эксперт.

Ранее он резко прокомментировал информацию об эффективности магнитных браслетов от головной боли. По его словам, подобные заявления — шарлатанство.

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