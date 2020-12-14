Промоутер Александра Поветкина назвал причину госпитализации боксера

Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Александр Поветкин ложился в больницу для того, чтобы пройти внеплановое общее обследование организма. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на промоутера спортсмена Андрея Рябинского.

Он отметил, что на данный момент Поветкин чувствует себя хорошо и находится дома.

— Сначала он переболел коронавирусом, мы его оттуда забрали, он немного отдохнул. Потом мы его положили в другую клинику, чтобы он прошел диспансеризацию, то есть полную проверку здоровья. Жив, здоров, от коронавируса отошел, — уточнил Рябинский.

Ранее сообщалось, что Александра Поветкина госпитализировали в одну из московских больниц с коронавирусом. Из-за болезни боксера его поединок с Диллианом Уайтом в субботу, 21 ноября, не состоялся. Бой должен пройти ориентировочно 30 января.

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