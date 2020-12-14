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Трамп сообщил о первой прививке от коронавируса, сделанной в США
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трамп сообщил о первой прививке от коронавируса, сделанной в США

Евгения Звощик

В мире

Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с первой прививкой от коронавируса, сделанной в стране. Об этом действующий глава Белого дома написал в соцсети Twitter.

— Введена первая (доза — прим. «ВМ») вакцины. Поздравляю США! Поздравляю мир! — отметил Трамп.

Напомним, ранее стало известно, что вакцина, разработанная совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNThech, была одобрена для экстренного использования 11 декабря. Трамп заявлял, что первые пациенты получат препарат в течение суток. Отмечалось, что на протяжении выходных вакцину развозили по клиникам и ведомствам. В большинстве штатов вакцинация должна начаться 14 и 15 декабря.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом в США превысило 16 миллионов человек. Также известно о смерти 299 тысяч пациентов с подтвержденным результатом анализа на COVID-19.

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вакцинаДональд Трампкоронавирус
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