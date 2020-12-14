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Петр Бирюков: Москву украсили четыре тысячи праздничных инсталляций 
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Петр Бирюков: Москву украсили четыре тысячи праздничных инсталляций 

Василиса Чернявская 

Город

Заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал о новогоднем оформлении столицы.

В Москве с 13 декабря заработала праздничная подсветка зданий и сооружений. Включили и различные инсталляции на знаковых улицах и площадях во всех округах города. Варшавское, Ленинградское шоссе, Поклонная гора, столичный центр, улицы и парки в разных районах получили светящиеся объекты, праздничные деревья и другую атрибутику приближающихся праздников.

— Это красивое зрелище, — охарактеризовал так новогоднюю подсветку заммэра. — Москвичи и гости столицы привыкли к этому. Подсветка по-особому украшает Москву, особенно в зимнее темное время года. Этот трудный год не стал исключением.

Москву теперь украшают порядка четырех тысяч крупных инсталляций. В городе оформлены объекты торговли, различные предприятия.

— Установлено свыше тысячи новогодних елей, — продолжил Петр Бирюков. — Кропотливую работу выполнили за полтора месяца: проводили электричество для подсветки и инсталляций, монтировали конструкции.

При этом в нынешнем году не было закуплено ни одной новой праздничной конструкции. Специалисты отремонтировали их. Подсветку оставят включенной до конца зимы.

— До 15 января в городе будут украшены ели, — отметил заммэра.

Их установили городские организации и предприятия.

Кроме того, в Москве праздничной иллюминацией оформлены столичные катки. В городе насчитывается 220 площадок с искусственным покрытием. К заливке катков с натуральным льдом специалисты только приступили.

Читайте также: Петр Бирюков: Катки с естественным льдом начали заливать в Москве

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