Максимальный уровень ограничений введут в Лондоне из-за ситуации с COVID-19

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Лондон с полуночи среды переведут на максимальный уровень ограничений в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом. Об этом в понедельник, 14 декабря, во время выступления в парламенте сообщил глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок.

Средний уровень ограничений начал действовать в Лондоне после окончания национального локдауна 2 декабря. Тем не менее британская столица в считаные дни стала лидером по числу заболеваний COVID-19 в стране. При этом хуже всего обстояли дела в восточной части города. Так, район Гринвич был вынужден закрыть все школы.

Ограничения третьего уровня предусматривают, что рестораны и кафе перестанут принимать посетителей и будут работать навынос, организуют доставку. Не проживающие вместе люди не смогут собраться вместе, за исключением встреч в рамках учебы или работы.

Запретят присутствие людей на стадионах и в театрах. А городские парки станут работать по «правилу шести» — до этого времени на их территории смогут встречаться не проживающие вместе люди, но исключительно на расстоянии социальной дистанции.

Трехуровневая система ограничений отличается от локдауна тем, что оставляет работающими непродовольственные магазины, салоны красоты и спортзалы.

Власти внесут послабления в ограничения в связи с Рождеством. Так, с 23 по 27 декабря под крышей одного дома смогут собраться до трех семей. Но, нужно заметить, рост числа заболевших коронавирусом привел к призывам врачей отказаться от послаблений, поскольку таковые рискуют спровоцировать взрыв заболеваемости COVID-19.

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