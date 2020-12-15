Более 370 исследований на COVID-19 провели в КТ-центрах Москвы с начала пандемии

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Свыше 370 тысяч исследований на коронавирус провели в КТ-центрах столицы с начала пандемии. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике ДЗМ и МЗ РФ в ЦФО Сергей Морозов.

Он отметил, что амбулаторные центры КТ оперативно открываются при росте госпитализаций в городе.

— Суммарно эти центры провели уже более 370 тысяч исследований пациентам, сняв нагрузку со стационаров, — цитирует специалиста РИА Новости.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице был разработан «КТ-калькулятор» — нейронная сеть для оценки степени поражения легких. Сервис поможет медикам спрогнозировать вероятность легкого, среднего или тяжелого течения пневмонии. В зависимости от результата врачи могут отказаться от проведения КТ или же продолжить диагностику.

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