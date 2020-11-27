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Столичные власти открыли 12 новых круглосуточных КТ-центров для борьбы с COVID-19
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Столичные власти открыли 12 новых круглосуточных КТ-центров для борьбы с COVID-19

Юлия Ямпольская

Город

Власти столицы открывают дополнительно двенадцать КТ-центров для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 27 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, режим работы учреждений — круглосуточный. Там будет оказываться помощь больным COVID-19.

— Мы приняли ряд мер, направленных на усиление амбулаторного звена. Во-первых, принято решение, что мы открываем дополнительно 12 новых КТ-центров, они в круглосуточном режиме будут оказывать помощь больным с коронавирусной инфекцией, включая полную диагностику и выдачу необходимых лекарственных препаратов, — цитирует Ракову РИА Новости.

Она также добавила, что 300 сотрудников МФЦ были направлены на работу в поликлинику для усиления кол-центра.

— В случае если человек отказывается от госпитализации или по состоянию здоровья он не требует госпитализации, чтобы сократить время доставки лекарств этой категории, непосредственно будут выдавать работники или бригада скорой помощи, которая выезжает на вызов, и не будем терять время на ожидание врача из поликлиники, — уточнила заместитель мэра столицы.

Ранее она сообщала, что около пяти тысяч свободных коек для больных COVID-19 находятся в резерве Москвы.

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