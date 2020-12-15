Более 193 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США

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Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 193 454. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа в Штатах скончались 1311 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в США выявили более 16,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, также известно о смерти свыше 300 тысяч человек. Выздоровели более шести миллионов пациентов, передает РИА Новости.

Также антирекорд по суточной смертности от COVID-19 обновила Япония: по информации телеканала NHK, за сутки в стране умерли 53 человека. Всего с начала эпидемии в Японии скончались 2715 человек. Также за последние 24 часа в стране был подтвержден 2431 новый случай заражения COVID-19. Общее число инфицированных с учетом 712 зараженных на круизном судне Diamond Princess, стоявшем на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 185 444 человека.

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