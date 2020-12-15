Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Более 193 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США
Фото: twitter.com/GDNonline

Более 193 тысяч случаев COVID-19 выявили за сутки в США

Евгения Звощик

В мире

Количество случаев заражения коронавирусом в США за последние сутки увеличилось на 193 454. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который суммирует информацию федеральных и местных властей, СМИ и других открытых источников.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа в Штатах скончались 1311 пациентов с подтвержденным COVID-19. Всего с начала пандемии в США выявили более 16,5 миллиона случаев заражения коронавирусом, также известно о смерти свыше 300 тысяч человек. Выздоровели более шести миллионов пациентов, передает РИА Новости.

Также антирекорд по суточной смертности от COVID-19 обновила Япония: по информации телеканала NHK, за сутки в стране умерли 53 человека. Всего с начала эпидемии в Японии скончались 2715 человек. Также за последние 24 часа в стране был подтвержден 2431 новый случай заражения COVID-19. Общее число инфицированных с учетом 712 зараженных на круизном судне Diamond Princess, стоявшем на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 185 444 человека.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с COVID в России

СШАЯпониякоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов 
Никита Миронов 

Отпустите меня на работу!

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Что нам пообещал Нострадамус

Руслан Клинский
Руслан Клинский

По чьей вине сгорели старики

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Убийственно точный «Ланцет»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

50 оттенков серого и желтого

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Сделать пластику и не умереть

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Как слово наше отзовется…

Все мнения
О проекте