Реконструкция участка Шаховская — Ржев позволит сэкономить время в пути из Москвы

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Реконструкция железнодорожного участка от станции Шаховская в Московской области до станции Ржев в Тверской области позволит пассажирам сэкономить время в пути. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на материалы встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

На данный момент дорога от Рижского вокзала до станции Ржев составляет 5,5 часа. После проведения ремонтных работ пассажиры смогут добраться до места назначения за 2 часа.

— Модернизация указанного участка также позволит обеспечить устойчивый пассажиропоток и связать города Ржев и Зубцов с Московской транспортной системой и проектом «Московские центральные диаметры», — говорится в материалах.

На существующем железнодорожном участке от станции Шаховская до города Ржева отсутствуют электрифицированные пути. На данный момент участок является однопутным, пропускная способность не позволяет обеспечить нужный уровень современных пассажирских перевозок и взаимосвязь с транспортной системой столичной агломерации.

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