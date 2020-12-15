Стало известно, в какую сумму обойдется новогодняя поездка в Великобританию

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Во вторник, 15 декабря, Великобритания смягчила условия въезда в страну для всех путешественников из-за рубежа. В связи с этим туроператоры рассказали, в какую сумму обойдется путешествие в Лондон на Новый год.

С 15 декабря срок самоизоляции по прибытии в страну составляет пять дней. В течение этого времени приезжим необходимо сдать платный ПЦР-тест на COVID-19. Если результат отрицательный, то открывается свободное перемещение по стране, сообщает АТОР. Отмечается, что сидеть на карантине можно в самом отеле.

Туроператоры рассказали, что двухнедельное путешествие в Великобританию с перелетом и проживание в трехзвездочном отеле предлагается за 114 тысяч рублей на двоих. На три недели сумма составит 145,5 тысячи рублей.

Отмечается, что с середины декабря в Великобритании планировалось снять часть ограничений и открыть для посещения рестораны, магазины, а также возобновить массовые мероприятия. Однако, по данным британских СМИ, из-за резкого взлета заболеваемости коронавирусом в королевстве с 16 декабря снова вводятся запреты, согласно которым кафе и другие заведения будут работать только навынос.

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