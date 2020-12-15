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ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса, обнаруженной в Британии
Фото: twitter.com/carriesheffield

ВОЗ оценила опасность новой мутации коронавируса, обнаруженной в Британии

Евгения Звощик

В мире

Новая мутация коронавирусной инфекции, обнаруженная в Великобритании, не представляет большей опасности для человека. Соответствующее заявление сделал спецпосланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро во вторник, 15 декабря.

— Она (мутация) кажется более заразной, однако не представляется более опасной, — пояснил Набарро в эфире телеканала Sky News.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что власти страны обнаружили новую разновидность коронавирусной инфекции на юго-востоке государства. По его словам, предварительный анализ показывает, что данный вариант вируса распространяется быстрее известных штаммов.

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