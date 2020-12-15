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Обязательной контрольной по истории для допуска к ЕГЭ в 2020 году не будет
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Обязательной контрольной по истории для допуска к ЕГЭ в 2020 году не будет

Евгения Звощик

Образование

Введения обязательной контрольной по истории для допуска к единому и основному государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ) в этом году не будет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ во вторник, 15 декабря.

Ранее стало известно, что, согласно концепции преподавания курса «История России», предполагается сделать контрольную работу по истории обязательной для допуска школьников к государственной итоговой аттестации.

В Минпросвещения отметили, что концепция является рамочным плановым документом, который задает основные направления развития предметной области. При этом конкретные процедуры итоговой аттестации регламентируются нормативными актами. Уточняется, что сейчас контрольная работа по истории не применяется как обязательное условие допуска к итоговой аттестации.

Ранее сообщалось, что Рособрнадзор запустил навигатор по ЕГЭ и ОГЭ для выпускников и педагогов.

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контрольная работаОГЭМинпросвещения РФ
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