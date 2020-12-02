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Объемы онлайн-наблюдения на ЕГЭ-2021 повысят из-за пандемии коронавируса
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Объемы онлайн-наблюдения на ЕГЭ-2021 повысят из-за пандемии коронавируса

Ростислав Зубков

Образование

В 2021 году онлайн-наблюдение за проведением ЕГЭ увеличат. Об этом пресс-служба Рособрнадзора сообщила в среду, 2 декабря.

По словам главы ведомства Анзора Музаева, из-за пандемии коронавируса формат выпускных экзаменов, вероятно, станет «нестандартным». Из-за инфекции особо насущным стал вопрос гарантии безопасности организаторам испытаний и их участникам.

— Чтобы максимально обезопасить организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга, — цитирует агентство «Москва» Музаева.

В надзорной организации уточнили, что видеонаблюдение на ЕГЭ ведется во всех пунктах проведения экзаменов. В 2020 году трансляции велись из 98 процентов аудиторий. В следующем году планируется расширить сеть федеральных ситуационно-информационных центров, развернув их на базе 77 образовательных организаций в 69 регионах России.

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