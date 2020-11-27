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Рособрнадзор задумался о разведении потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Рособрнадзор задумался о разведении потоков сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Ростислав Зубков

Образование

Потоки сдачи ОГЭ и ЕГЭ могут развести. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в пятницу, 27 ноября.

В настоящее время в ведомстве на этот счет идут обсуждения. На данный момент нет понимания, какой будет ситуация с коронавирусом, когда наступит лето 2021 года. Этот фактор, по словам Музаева, играет значимую роль в выборе формата проведения экзаменов.

— Поэтому, если в прошлые годы экзамены в девятых и одиннадцатых классах сдавались параллельно в один временной промежуток, один из подходов — все-таки развести потоки, и сдавать в разные периоды, — приводит РИА Новости его слова.

Он подчеркнул, что отменять экзамен, как в прошлом году, нельзя.

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