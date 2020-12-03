Рособрнадзор запустил навигатор по ЕГЭ и ОГЭ для выпускников и педагогов

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) запустили «Навигатор ГИА». Он поможет школьникам и преподавателям подготовиться к таким экзаменам, как ОГЭ и ЕГЭ. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что при помощи навигатора выпускники и педагоги смогут найти материалы, которые будут им полезны при подготовке к экзаменам.

Как рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, специалисты обновили материалы, учитывая последнюю экзаменационную кампанию.

— Нам важно, чтобы все выпускники получили максимум полезной и актуальной информации, которая поможет им организовать подготовку к итоговой аттестации, — отметил Музаев.

Информацию в «Навигаторе ГИА» будут дополнять с учетом актуальных изменений. На данный момент там содержатся данные о проведении экзаменов в 2020–2021 учебном году.

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