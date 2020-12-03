Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Рособрнадзор запустил навигатор по ЕГЭ и ОГЭ для выпускников и педагогов
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Рособрнадзор запустил навигатор по ЕГЭ и ОГЭ для выпускников и педагогов

Юлия Ямпольская

Образование

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) и Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) запустили «Навигатор ГИА». Он поможет школьникам и преподавателям подготовиться к таким экзаменам, как ОГЭ и ЕГЭ. Об этом в четверг, 3 декабря, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

В ведомстве уточнили, что при помощи навигатора выпускники и педагоги смогут найти материалы, которые будут им полезны при подготовке к экзаменам.

Как рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев, специалисты обновили материалы, учитывая последнюю экзаменационную кампанию.

— Нам важно, чтобы все выпускники получили максимум полезной и актуальной информации, которая поможет им организовать подготовку к итоговой аттестации, — отметил Музаев.

Информацию в «Навигаторе ГИА» будут дополнять с учетом актуальных изменений. На данный момент там содержатся данные о проведении экзаменов в 2020–2021 учебном году.

Читайте также: Объемы онлайн-наблюдения на ЕГЭ-2021 повысят из-за пандемии коронавируса

РособрнадзорОГЭЕГЭ
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Лоза
Юрий Лоза

Я фарцевал только ради денег

Георгий Коняев
Георгий Коняев

От издевательства до убийства — всего один стрим

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ну здравствуй, я папка твой!

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Мама зацелует до смерти

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Руки прочь от наших фигуристок

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

То ли вера, то ли попса

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Майя Санду предлагает сдать

Все мнения
О проекте