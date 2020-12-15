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Регулятор ЕС рассмотрит использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer
Фото: European Union 2014 / European Parliament

Регулятор ЕС рассмотрит использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer

Евгения Звощик

В мире

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) 21 декабря проведет заседание для рассмотрения вопроса о выдаче условного разрешения на использование на территории Европейского союза вакцины от коронавируса компаний BioNTech и Pfizer. Об этом говорится в заявлении европейского регулятора во вторник, 15 декабря.

Уточняется, что если 21 декабря утвердить препарат не удастся, повторное заседание комитета может состояться 29 декабря.

Ранее директор EMA Эмер Кук заявила, что регулятор изучает поданные тремя производителями — Pfizer, BioNTech, Moderna — заявки для разрешения на продажу вакцин от коронавируса. Также она выразила надежду на то, что первые вакцины от коронавируса поступят в ЕС уже в ближайшие недели.

В свою очередь в Еврокомиссии сообщили, что с момента получения положительной рекомендации лекарственного регулятора ЕК примет решение об авторизации препарата на европейском рынке в течение нескольких дней после консультации постпредов стран-членов. Затем после получения всех необходимых разрешений страны ЕС смогут начать закупки вакцин, передает РИА Новости.

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