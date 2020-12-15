Помпео: Богатые россияне причастны к отмыванию миллиардов долларов на Кипре и Мальте
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что состоятельные граждане России причастны к отмыванию крупных сумм денег на Кипре и Мальте. Соответствующее заявление американский политик сделал во вторник, 15 декабря.
— Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте, — уточнил Помпео.
По его словам, подобные действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках указанных стран, передает Интерфакс.
Стоит отметить, что американский госсекретарь не уточнил, о каких именно россиянах идет речь.
Ранее Помпео рассказал о причинах введения санкций против российских компаний.
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