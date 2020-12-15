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Помпео: Богатые россияне причастны к отмыванию миллиардов долларов на Кипре и Мальте
Фото: U.S. Department of State / Ron Przysucha

Помпео: Богатые россияне причастны к отмыванию миллиардов долларов на Кипре и Мальте

Евгения Звощик

В мире

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил, что состоятельные граждане России причастны к отмыванию крупных сумм денег на Кипре и Мальте. Соответствующее заявление американский политик сделал во вторник, 15 декабря.

— Богатые россияне, многие из которых имеют связи с Кремлем, отмыли миллиарды долларов на Кипре и Мальте, — уточнил Помпео.

По его словам, подобные действия привели к распространению коррупции и проблемам на внутренних рынках указанных стран, передает Интерфакс.

Стоит отметить, что американский госсекретарь не уточнил, о каких именно россиянах идет речь.

Ранее Помпео рассказал о причинах введения санкций против российских компаний.

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