Французская компания начала клинические испытания вакцины от COVID-19 в Британии

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Французская компания Valneva начала клинические испытания своей вакцины от коронавируса. Об этом она заявила в среду, 16 декабря.

По данным организации, стартовала первая из двух фаз тестирований препарата, производимого в Великобритании. Испытания также будут проходить на базе британских центров клинических исследований. В них примут участие около 150 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

При успехе испытаний на данной стадии Valneva готовится организовать дополнительные проверки, пригласив уже более четырех тысяч добровольцев.

— Проводя наши первые клинические испытания, мы уже наращиваем наши производственные возможности и запускаем производство в полном объеме, чтобы мы могли сделать вакцину широкодоступной по всему миру, исходя из того, что она безопасна и эффективна, — указаны в пресс-релизе слова руководителя компании Томаса Лингельбаха.

Ранее стало известно, что регулятор ЕС рассмотрит использование вакцины компаний BioNTech и Pfizer.

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