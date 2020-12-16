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Надземный пешеходный переход построят через пути МЦД-1 возле улицы Бутырский Вал
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Надземный пешеходный переход построят через пути МЦД-1 возле улицы Бутырский Вал

Анастасия Волоснова

Город

Между улицей Бутырский Вал и Бумажным проездом построят пешеходный переход. Его сделают надземным, чтобы пешеходам не приходилось ходить по железнодорожным путям. Об этом рассказала пресс-служба Москомархитектуры.

Выходы из перехода можно будет увидеть с прилегающих улиц. Это поможет пешеходам быстрее приспособиться к новой планировке. Площадь сооружения составит около 850 квадратных метров.

— Как вы знаете, город в соответствии с политикой мэра Сергея Собянина активно улучшает транспортную инфраструктуру. Переход в этом месте долгое время был организован прямо по железнодорожным путям, новое решение призвано исправить эту ситуацию и повысить безопасность пешеходов. Проект выполнен в строгих формах, с вытянутыми скошенными формами, отсылающими к окружающей застройке и формирующими стремительный образ, стимулирующий к движению, — отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

На выходе из перехода в сторону Бумажного проезда обустроят сквер.

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