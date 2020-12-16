Сергей Собянин: Вакцинация от коронавируса станет доступной для всех москвичей

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В течение ближайших нескольких недель вакцинация от коронавируса станет доступной для всех жителей столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с отчетом перед депутатами Мосгордумы в среду, 16 декабря.

Он напомнил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса в городе могут сделать работники образования, здравоохранения, культуры, МФЦ, торговли и городских социальных служб.

— По мере поступления новых партий вакцины перечень населения, которое может сделать прививку, будет расширяться. Очень надеюсь, что в течение ближайших нескольких недель вакцинация станет доступной для всех жителей Москвы, — сказал Сергей Собянин.

По его словам, только после масштабной вакцинации можно надеяться на полное возвращение к нормальной жизни. Глава города заявил, что столица победит коронавирус, как и другие болезни до него, сообщает РИА Новости.

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